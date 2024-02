Auf Forschungsmission: 120 Kinder kamen zur Kinderuni für Volksschulen

Die Universität lädt seit 2023 an vier Halbtagen im Jahr jeweils rund 120 Schüler:innen zur „UNI für Kinder. Kinderuniversität für Volksschulen“. Wissenschaft fängt immer damit an, dass wir etwas beobachten und dazu Fragen stellen.

Einblicke in den Wissenschaftsbetrieb an Universitäten

Die wichtigsten Eigenschaften einer Forscher:in sind also: Freude am genauen Hinschauen, Neugier, Hartnäckigkeit und Fleiß. Ziel der Veranstaltung ist es, Kindern möglichst früh Einblicke in den Wissenschaftsbetrieb an Universitäten zu ermöglichen und so dazu beizutragen, dass sie mündig zwischen dem unterscheiden können, was wir glauben und was wir wissen. Der Einladung zur UNI für Kinder am 7. und 8. Februar 2024 folgten rund 120 Kinder der Volksschule Krumpendorf, der Volksschule 8 Klagenfurt, der Volksschule Tigring, der Volksschule 1 Villach und der Volksschule Rennweg am Katschberg.

Abwechslungsreiches Programm

Die Schüler:innen erwartete ein abwechslungsreiches Programm. So fragten Svenja Diegelmann (Abteilung für Marketing und Internationales Management) „Wie funktioniert Werbung? Und was ist eigentlich Erlebnismarketing?“ und Peter Schartner (Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity) „Wie schützte Caesar seine Geheimnisse und wieso kommen Asterix und Obelix trotzdem dahinter?“ Die Universitätsbibliothek, die über rund 1 Million Medien verfügt, lud zum Entdecken ihrer geheimen Schätze ein. Mit dabei war auch die Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik (Cornelia Doppelhofer, Martina Mak, Dieter Bucher, Patricia Gallob), die Rhythmen zum Klingen, Töne zum Schwingen und Kinder zum Singen brachten.

Die nächste „UNI für Kinder“ findet Anfang Juli statt; die Plätze dafür sind bereits vergeben. Zur Veranstaltung können sich ausschließlich Schulkassen anmelden. Die Einladung ergeht über die Bildungsdirektion Kärnten an die Schulen.