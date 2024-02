Narren aufgepasst: Kommt zum Kindermaskenball am Sonntag

Verkleidete Kinder erobern am Sonntag den Stadtsaal in Feldkirchen.

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 15:57 / ©Feldkirchner Faschingsklub

Ob Prinzessinnen oder Ritter – verkleidete Kinder erobern am kommenden Sonntag (11. Februar 2024) den Stadtsaal in Feldkirchen, wenn um 14 Uhr der traditionelle Kindermaskenball des Feldkirchner Faschingsklubs beginnt. „Mit dem Erlös aus dem Kartenverkauf für die Faschingssitzungen, die am Samstag zu Ende gegangen sind, finanzieren wir unter anderem den Kindermaskenball“, verrät Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs. Das bedeutet, dass alle Besucher freien Eintritt haben.

Animationsprogramm für Kinder

Die kleinen Besucher dürfen sich auf ein Animationsprogramm und eine Kinder-Disco freuen. Wer am Animationsprogramm teilnimmt, erhält am Ende ein Überraschungsgeschenk. Selbstverständlich sind neben den Kindern auch die Eltern aufgerufen, sich zu verkleiden und kostümiert mit ihren Kindern eine Faschingsparty zu feiern.

Kindermaskenball Datum: Februar 2024 (Sonntag)

Februar 2024 (Sonntag) Beginn: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadtsaal in Feldkirchen

Stadtsaal in Feldkirchen Veranstalter: Feldkirchner Faschingsklub

Feldkirchner Faschingsklub Freier Eintritt!