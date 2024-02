Bei Unfall auf A10: Gaffer stieg auf Autobahn-Leitschiene

Wie berichtet, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn. Sofort rückten die Polizei, die Rettung, die Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau, St. Peter-Spittal und Feistritz an der Drau aus. Aufgrund des Einsatzes kam es auch zu einer Totalsperre der A10 in Fahrtrichtung Villach und der Auffahrt Spittal-Ost, welche einen langen Stau nach sich zog. Und in diesem schienen sich zwei junge Männer besonders zu langweilen.

Gaffer stieg auf Autobahn-Leitschiene

Ein 5 Minuten Leser beobachtete, wie sie mitten auf der Autobahn plötzlich ausstiegen. „Einer der Musterknaben stieg sogar auf die Leitschiene, um besser sehen zu können“, berichtet U. – „und das, obwohl auf der anderen Seite der Gegenverkehr vorbei brauste! Das ist gefährlich und rücksichtslos, um es kurz zu sagen.“ Auch beim Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land kann man nur mit dem Kopf schütteln. Bei einem Staugeschehen gelte das Gesetz genauso wie sonst, betont ein Sprecher ausdrücklich im Gespräch mit 5 Minuten. „Es ist immer verboten, auf der Autobahn herumzuspazieren.“ Generell habe man in einem solchen Fall im Fahrzeug zu verbleiben und die Freigabe der Fahrbahn abzuwarten, heißt es abschließend.