Geständige Diebe: Ungarisches Duo gesteht E-Bike-Einbruchsserie

Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter identifizieren, die nun in Ungarn festgenommen und nach Österreich überstellt wurden. Beide zeigen sich geständig.

Täter ließen Diebesgut zurück und flüchteten vor Polizei

In der Nacht zum 30. September 2023 brachen Unbekannte in mehrere Kellerabteile ein und stahlen vier hochwertige E-Bikes. Als die Täter eine Polizeistreife bemerkten, ließen sie ihr Fahrzeug samt Diebesgut stehen und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief damals negativ.

Ungarisches Diebesduo gesteht nach Überstellung

Durch Spurensicherung und -auswertung konnte die Identität der beiden Verdächtigen ermittelt werden. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann und eine 27-jährige Frau aus Ungarn. Der 32-Jährige hat bereits mehrere einschlägige Vorstrafen. Die Staatsanwaltschaft Leoben erließ einen europäischen Haftbefehl. Am 21. Januar 2024 wurden die beiden Verdächtigen von der ungarischen Polizei in Budapest festgenommen. Anfang Februar 2024 wurden sie nach Österreich überstellt und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Beide gestanden die Einbruchsdiebstähle in Trieben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 16:50 Uhr aktualisiert