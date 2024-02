Kärntner Kabarettgruppe auf großer Abschiedstour

Treffen am Ossiacher See

30 Jahre lang brachte die Kabarettgruppe „Heckmeck“ mit Hannelore Fradler, Ernst Müller und Peter Kowal ihr Publikum zum Lachen. „Wir haben drei Jahrzehnte tausende Besucher mit unseren Sketchen unterhalten dürfen. Und wir sind stolz, dass wir sämtliche Nummern selbst geschrieben haben“, erzählt Autor und Kabarettist Ernst Müller.

Abschiedstour quer durch Kärnten

Nun begeben sich die drei Kabarettisten noch einmal auf eine Abschiedstour quer durch Kärnten. „Wir beenden unsere ‚Heckmeck’–Karriere mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Immerhin haben wir mit unserem Publikum und den Veranstaltern viele Freundschaften der besonderen Art geschlossen. Dafür sagen wir ein herzliches Danke“, betont Kowal. In der Abschiedstour bringen die drei Kabarettisten noch einmal gern gesehene Sketche wie „Die Parisfahrt“, „Der Fliesenleger“, „Prost Hanse“, „Die Hochzeit“, „Der Rasenfan“ und viele andere auf die Bühne. Zu Gast ist die Truppe am 22. Februar 2024 auch im Kultursaal Treffen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr im Gemeindeamt Treffen, an der Abendkasse oder telefonisch unter 0676/940 27 32 erhältlich.