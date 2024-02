Klimaschutzministerin besuchte Kärntner Recycling-Anlage 

„Der Kreislaufwirtschaft gehört die Zukunft. Wir wollen wertvolle Materialien bestmöglich recyceln und so Rohstoffe und Energie sparen und die Umwelt schützen. Die Arbeit von PreZero Polymers leistet da einen wichtigen Beitrag“, betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (GRÜNE) bei ihrem Besuch im Standort in Haimburg im Bezirk Völkermarkt. Um sich am bereits EMAS-registrierten Standort zukunftsweisend aufzustellen, baut PreZero Polymers dort eine Schredderanlage, die im Jahr 2025 fertiggestellt wird.

Gewessler besichtigte Recyclinganlagen

„Zudem bringt PreZero Polymers mit dem Bau einer neuen Sortieranlage im niederösterreichischen Sollenau die Kreislaufwirtschaft im Land voran und schließt damit eine geografische Sortierlücke“, so Robert Lackner, Geschäftsführer PreZero Polymers in Österreich. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage in Sollenau sei ein weiterer, wichtiger Baustein für die Sortierung von Wertstoffen in Österreich. Der Standort in Sollenau wird mit neuester Technologie ausgestattet und soll laut Planung im ersten Quartal 2025 vorbehaltlich aller notwendigen Genehmigungen in Betrieb gehen. In Niederösterreich entsteht somit eine der modernsten Sortieranlagen in Europa.