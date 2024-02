Kommende Woche startet Schlepperei-Prozess in Klagenfurt

Szenen, wie im Film, spielten sich am 12. Dezember 2023 im Bezirk Völkermarkt ab – wir haben berichtet. Zwei Lenker entzogen sich damals der Grenzkontrolle am Seebergsattel. „Sofort nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und konnten wenige Minuten später eines der Fahrzeuge am Straßenrand der B82 Seebergbundesstraße auffinden“, erklärte man damals seitens der Landespolizeidirektion. Allerdings war das Auto leer.

Ein Schlepper aufgegriffen

Eine Fahndung wurde in der Folge eingeleitet, an der sich mehrere Polizeistreifen beteiligten. In der Nähe des Fahrzeugs wurden schließlich zehn syrische Staatsbürger angetroffen. Wenig später wurde auch einer der Fahrzeuglenker – ein 24-jähriger Rumäne – wegen Verdachts der Schlepperei festgenommen. Dieser muss sich nun am kommenden Montag, dem 12. Feber 2024, vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zum Richter wurde Gerhard Pöllinger-Sorré bestellt.