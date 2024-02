Arbeiterkammer nahm Heringssalate unter die Lupe

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 21:01 / ©Pexels / Karyna Panchenko

60 Konsumenten beurteilten Akzeptanz und Beliebtheit der verschiedenen Produkte ebenso wie Aussehen, Geruch, Geschmack und den sensorischen Gesamteindruck. Durchgeführt wurden die Blindverkostungen im Sensoriklabor des Instituts für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie an der TU Graz. „Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass klare Unterschiede zwischen den Produkten bestehen“, erklärt Susanne Bauer, Leiterin der AK-Marktforschung. Zudem hält sie fest, „dass kein Produkt dabei war, das Höchstnoten erhalten hat, aber auch keines, das außerordentlich schlecht bewertet wurde.“

Steirer bevorzugen „rot“

Statistisch signifikante Unterschiede bestehen zwischen den geprüften Produkten in Hinblick auf alle hinterfragten Eigenschaften sowie beim Gesamteindruck. Die Auswertung der Fragestellung „Wie gefällt Ihnen dieses Produkt als Gesamtes?“ zeigte zwei „Testsieger“: Die Salate „Clever rot“ und „Almare rot“. Generell könne gesagt werden, Produkte, die hohe Bewertungen in Aussehen und Geschmack aufweisen, erhielten auch hohe Bewertungen im Gesamteindruck. Der Geruch der Produkte schien für die Gesamtakzeptanz eine nicht so große Rolle zu spielen.

Dunkle, fettige sowie salzige Saucen „weniger gut“

Die Analyse der Eigenschaften der Sauce, der Textur und Größe der Fischstücke sowie der Salzigkeit zeigten zudem, dass all diese Eigenschaften einen deutlichen Zusammenhang mit der Beliebtheit der Produkte zeigen. Produkte, bei denen die Sauce als zu dunkel und zu schmierig/fettig, der Saucenanteil als zu hoch, der Fisch als zu weich und der Salat als zu salzig empfunden wurden, wurden als „weniger gut“ bewertet.

Keine Keime, aber unterschiedlich viel Fischanteil

Die 16 Heringssalate wurden auch mikrobiologisch im Labor der Hygienicum GmbH untersucht. Dabei konnten keine krankmachenden Keime oder Indikatorkeime für mangelnde Hygiene nachgewiesen werden. Beim Vergleich der Heringsgehalte sei aber zu beachten, dass sich die Prozentangabe bei einigen Produkten auf den reinen Fisch, meist jedoch auf eine Zubereitung daraus – in der weiteren Zutaten wie Zucker, Salz, Essigsäure oder auch Wasser enthalten sind – bezieht.