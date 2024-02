Brand in bekannter Diskothek in Niederösterreich

Ausgefeiert hat es sich vorübergehend in der bekannten Diskothek Sachs in Altlichtenwarth. Aus bisher unbekannter Ursache ist in dem Nachtlokal am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. 64 Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Altlichtenwarth, Ginzersdorf, Hausbrunn, Reintal, Bernhardsthal, Rabensburg und Großkrut standen im Löscheinsatz.

Mittlerweile Brand-Aus

„Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war bereits eine deutliche Rauchentwicklung bei der Eingangstür der Diskothek zu erkennen“, schildern die Feuerwehrleute. Die Brandbekämpfung im Innenbereich der Diskothek wurde von zehn Atemschutztrupps durchgeführt. Um 18 Uhr konnte durch den Einsatzleiter Brand-Aus gegeben werden. Neben der Feuerwehr waren auch zwei Rettungswägen und drei Polizeifahrzeuge vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 21:16 Uhr aktualisiert