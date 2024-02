Wochenendwetter in der Steiermark: Auflockerung und milde Temperaturen

Die Sonne wird sich in den meisten Regionen zeigen, nur im Oberen Murtal könnten die Wolken dominieren und leichter Regen möglich sein. Der Wind weht teils kräftig aus Südwest bis Südost, besonders in der Obersteiermark. Nach einer frostfreien Nacht steigen die Temperaturen auf 9 Grad in Murau und sehr milde 19 Grad in Leutschach, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.