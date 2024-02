Erfolg für die Polizei: Mutmaßlicher Betrüger ausgeforscht

Am 27. Oktober 2023, erwarb ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau im Internet Kryptowährung um mehrere Hundert Euro. Daraufhin bekam der Mann einen Anruf eines angeblichen Brokers. Mehrmals wurde der Kärntner angerufen und schlussendlich aufgefordert, ein bestimmtes Programm auf dem Computer zu installieren, um die Zahlung via Remote-Desktop durchführen zu können. Nachdem dies durchgeführt wurde, erfolgte die Einzahlung vom geforderten Betrag. Am 31. Oktober wurde eine weitere Transaktion auf dieses Konto durchgeführt, sodass schlussendlich ein Schaden in der Höhe eines niedrigen 5-stelligen Euro-Betrages entstand.

Deutscher tatverdächtig

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Spittal an der Drau (Kriminaldienstgruppe) konnte ein 54-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger ausgeforscht und angezeigt werden. Durch eine BaFin-Anfrage (BaFin = Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) über das Polizeikooperationszentrum Passau konnte der Inhaber des Kontos ermittelt werden.