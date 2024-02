Radfahrer schwer verletzt: Nun werden Zeugen gesucht

Veröffentlicht am 10. Februar 2024, 06:05 / ©5 Minuten

Gestern, 9. Februar, am Nachmittag stürzte ein 33-jähriger Mann beim Radfahren in der Piccostraße in Villach. Er verletzte sich dabei schwer.

Zeugen gesucht

Der Mann hat zum Unfall keine Erinnerung. Da ein Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug nicht auszuschließen ist, sucht die Verkehrsinspektion Villach, Telefonnummer 059133/264440, nach Zeugen.