„Lei Lei“: So verläuft der heutige Faschingssamstag in Villach

Noch ist es ruhig in der Villacher Innenstadt, das ändert sich aber bald. Schon ab 9 Uhr startet das bunte Programm in der Draustadt. Der heutige Höhepunkt ist dann der Faschingsumzug, der ab 14 Uhr vom Hans-Gasser-Platz loszieht. Na, habt ihr eure Verkleidung schon an?

©Stadt Villach/Marta Gillner Buntes Treiben heute in Villach

Bus fährt länger

Mit einer Premiere wartet der Öffentliche Verkehr in Villach am Faschings-Samstag, 10. Februar, auf. Die städtischen BUS:SI-Linien verkehren erstmals länger als üblich. Das heißt: Anschließend an den gewohnten Tagesbetrieb fahren auf allen Linien die Busse bis nach 2 Uhr (letzte Abfahrten am Hauptbahnhof) im Stundentakt.