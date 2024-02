Tragisch: Toter in Klagenfurt war erst 30 Jahre alt

Noch so jung

Freitagvormittag kam es in Waidmannsdorf zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften, wir haben berichtet. In einer Wohnung war eine Leiche gefunden worden. Es handelt sich bei dem Toten um einen 30-jährigen Klagenfurter, bestätigt ein Polizeipressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten.

Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden

„Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden. Mehr Details wird die angeordnete Obduktion ergeben“, erklärt der Polizeibeamte. Laut derzeitigem Wissensstand des Sprechers konnte kein Suchtgift sichergestellt werden.