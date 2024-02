Bundesliga: TSV Hartberg trifft auf FK Austria Wien

Am gestrigen Freitag folgte der Frühlingsauftakt der Bundesliga. Dabei traf Sturm Graz auf Red Bull Salzburg. Das Match endete mit einem Unentschieden – wir berichteten. Heute folgt das Spiel in Wien, bei dem der TSV Hartberg gegen den FK Austria spielt. Schiedsrichter der Begegnung ist der Niederösterreicher Alan Kijas.

TSV-Hartberg: „Wir sind gut vorbereitet“

„Wir freuen uns sehr auf den Frühjahrsauftakt in Wien gegen die Austria. Eine bärenstarke Mannschaft, aber genau eine Mannschaft die wir jetzt brauchen, um den Herbst zu bestätigen und wo wir alles abrufen müssen. Wir sind gut vorbereitet, erwarten uns ein super intensives Spiel mit der klaren Idee, dort drei Punkte mitnehmen zu können“, heiß es vom TSV-Cheftrainer Markus Schopp. Stürmer Maximilian Entrup führt weiters aus: „Die Vorbereitung war lange genug, wir freuen uns alle, dass es endlich wieder los geht. Wir sind voller Tatendrang und gehen natürlich in das Spiel, dass wir drei Punkte einfahren. In den nächsten Runden wollen wir unser Ziel, den Einzug in die Top-6, schnellstmöglich erreichen. Dafür haben wir in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet und wollen am Wochenende die ersten drei möglichen Punkte einfahren.“