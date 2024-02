Lei Los’n: Auch in Wolfsberg finden bald Faschingsumzüge statt

Alle aktiven Teilnehmer (Gruppen, Wägen, Einzelmasken) sollen sich ab 10 Uhr am Bleiweißparkplatz einfinden, wo die „Wolfsberger Faschingsrunde“ die Startnummern für den Umzug vergibt. ACHTUNG: Bitte die Startnummern ab 10 Uhr bei der Faschingsrunde Wolfsberg an der Bushaltestelle am Bleiweißparkplatz abholen.

Umzug beginnt um 11.30 Uhr

Der Umzug beginnt um 11.30 Uhr und führt vom Bleiweißparkplatz bis zum Weiherplatz. Den musikalischen Auftakt startet die „Joker Rock&Roll Band“ um 10.30 Uhr am Weiherplatz. Die besten Einzelmasken, Gruppen und Wägen werden wieder prämiert. Die „Lei Los`n Faschingsrunde“ führt im Anschluss an dem Festumzug die Prämierung durch.

Faschingsparty „Pur“ gibt es in den INNENSTADTLOKALEN von Wolfsberg. Selbstverständlich gibt es auch für unsere maskierten „Kleinen“ Kinderbars am Weiher, in der Wienerstrasse und am Hohen Platz, bei der jedes maskierte Kind Krapfen und Tee gratis erhält.

„FASCHINGSUMZUG ST.MARGARETHEN“

Der „FASCHINGSUMZUG ST.MARGARETHEN“ beginnt am 10. Februar 2024 um 14.44 Uhr. Start: Sportplatz St. Margarethen bis zum Gasthof Stoff. Anschl. Maskenprämierung mit tollen Preisen, Musik und Partystimmung.