Ehepaar bei tragischem Unfall schwer verletzt, Frau (78) verstarb darauf

Veröffentlicht am 10. Februar 2024, 09:54 / ©ÖAMTC/Schornsteiner

Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl auf der L1434 von Pabneukirchen kommend Richtung St. Georgen am Walde. Auf dem Beifahrersitz befand sich dessen 78-jährige Gattin. Noch im Gemeindegebiet von Pabneukirchen kam der Wagen in einer starken Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen links von der Fahrbahn ab, touchierte mit der Fahrerseite einen Baum und stürzte in den steil abfallenden Straßengraben.

78-Jährige verstarb in weiterer Folge

Beide Insassen wurden durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Das Ehepaar wurde schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in zwei Krankenhäuser nach Linz geflogen. Die 78-Jährige verstarb wenig später an den Folgen ihrer Verletzungen.