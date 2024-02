AMS-Prognose: Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit wird erwartet

„Diese Bilanz ist umso erfreulicher, da nicht nur wirtschaftlich gesehen die Rahmenbedingungen schwierig waren, sondern da wir mit 2022 ein Vergleichsjahr heranziehen, das ein absolutes Top-Jahr am Kärntner Arbeitsmarkt darstellt“, erklären AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig und seine Stellvertreterin Melanie Jann. Besonders positiv: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen konnte 2023 weiter reduziert werden. Ebenso die Zahl der Arbeitslosen über 50 Jahre. Eine Zunahme gab es hingegen bei den Jugendlichen.

Nachfrage nach Fach- und Arbeitskräften hoch

Die Nachfrage nach Fach- und Arbeitskräften blieb 2023 hoch, auch wenn dem AMS weniger offene Stellen gemeldet wurden (minus 11,6 Prozent). Im Bereich Metall/Elektro gab es weiterhin einen Überhang an offenen Stellen. Im Bereich Technik kamen 688 offene Stellen auf 560 Arbeitsuchende. „Angetrieben von äußeren Faktoren und Trends – wie Digitalisierung, KI, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit etc. – erleben wir einen sehr schnellen Wandel am Stellenmarkt: Berufe verändern sich, Neue entstehen. Dadurch sind andere Qualifikationen gefragt, höhere Ausbildungen und Spezialisierungen. Mit den Qualifikationen unserer Vorgemerkten stimmt das immer seltener überein“, schildern Wedenig und Jann. Die große Herausforderung sei es, diese beiden Seiten weiterhin zusammenzubringen und somit den Arbeitsmarkt auch in Zukunft synchron und in Balance zu halten.

Blick auf das Arbeitskräftepotenzial in Kärnten

Aktuell haben 39 Prozent der Vorgemerkten maximal Pflichtschulabschluss, 34 Prozent haben gesundheitliche Einschränkungen, 39 Prozent sind über 50 Jahre alt, 44 Prozent sind Frauen. „Mit bewährten und neuen Maßnahmen für die einzelnen Zielgruppen soll es gelingen, die Chancen Arbeitsuchender auf diesem fordernden Stellenmarkt zu erhöhen, sodass sie mit der hohen Dynamik mithalten und nachhaltig zurück ins Berufsleben finden können.“

Prognose: Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit

In Kärnten wird ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit auf rund 17.000 Personen (plus 0,5 Prozent) und ein leichter Anstieg der Zahl der unselbstständig Beschäftigten auf 224.200 (plus 0,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote bleibt auf 7,1 Prozent.

