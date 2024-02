Geldregen: Salzburger wurde über Nacht zum Millionär

Die Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag, die von Fußball-Experten und Ex-Teamspieler Roman Mählich moderiert wurde, stand ganz im Zeichen des Joker. Denn während erneut ein Lotto Sechser ausgeblieben ist, hat es beim Joker den bereits vierten Millionengewinn innerhalb eines Jahres gegeben. Kein Sechser also bei „6 aus 45“, das bedeutet, dass es am Sonntag um einen Doppeljackpot mit rund 2 Millionen Euro geht. Zwei Spielteilnehmer:innen – eine:r aus Oberösterreich und eine:r aus der Steiermark – tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 46.000 Euro. Unter allen Lotto Tipps, die bei der Bonus-Ziehung mitgespielt haben, wurden wieder 300.000 Euro extra verlost. Gewonnen hat diesen Bonus ein:e Spielteilnehmer:in in Oberösterreich.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus hat es am Freitag keinen Sechser gegeben. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und hier gab es für 45 Gewinner:innen jeweils rund 5.900 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Salzburger knackte Dreifachjackpot

Beim Joker gibt es seit Freitag einen Millionär bzw. eine Millionärin mehr in Salzburg. Ihm bzw. ihr ist es dank des angekreuzten „Ja“ gelungen, den Dreifachjackpot im Alleingang zu knacken und damit mehr als 1 Million Euro zu gewinnen. Dies ist seit dem Februar des Vorjahres bereits der vierte Joker Gewinn in Millionenhöhe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2024 um 11:58 Uhr aktualisiert