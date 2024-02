Feuerwehr, Polizei & Rettung in Pestalozzistraße: „Was ist da los?“

Veröffentlicht am 10. Februar 2024, 12:20 / ©5 Minuten

Mehrere Leser wendeten sich an die Redaktion: „Was ist in Villach los?“, schrieb uns eine Leserin. Eine weitere 5-Minuten-Leserin sah mehrere Einsatzfahrzeuge in der Pestalozzistraße. „Die Straße ist gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettung ist alles vor Ort“, berichtet sie.

Rauchentwicklung bei Gebäude

Eine Rauchentwicklung bei einem Gebäude im Kreuzungsbereich Pestalozzistraße hat zu dem Einsatz geführt. „Eine fehlerhafte Kaminanlage war vermutlich der Grund dafür“, bestätigt Hauptbrandinspektor Harald Geissler von der Hauptfeuerwehrwache Villach auf Anfrage von 5 Minuten. „Wir haben die Situation unter Kontrolle“, führt er weiter aus. Auch ein Rauchfangkehrer wurde verständig. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort, das Gebäude wurde kontrolliert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2024 um 12:24 Uhr aktualisiert