Sozialfonds & Co: Hilfspakete für Klagenfurter werden verlängert

Menschen in Not

Es sind die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen in finanzielle Not geraten. Die gestiegenen Preise in den vergangenen zwei Jahren haben zu einem rasanten Anstieg der beanspruchten Hilfeleistungen geführt. Seitens der Stadt gibt es eine Vielzahl an Soforthilfen, einmaligen Zuschüssen und dauerhaften Unterstützungen, die unmittelbar und rasch ausbezahlt werden können. Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider brachte vor kurzem die Anträge zur Verlängerung der nachfolgenden Hilfspakete in den Stadtsenat ein:

Verlängerung der Stadtkarte und der Aktion „50 Prozent“

Besitzerinnen und Besitzer der Stadtkarte können bei einigen Institutionen in Klagenfurt vergünstigte Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wie z.B. vergünstigte Tarife für tägliche Menüs in der städtischen Volksküche, ermäßigte Eintrittskarten zu Freizeitmesse, Herbstmesse, Familienmesse und einiges mehr. Im Rahmen der Aktion „50 Prozent“ erhalten Stadtkartenbesitzer 50 Prozent Ermäßigung auf den Tageseintritt in das Strandbad sowie für den Kauf einer 24-Stunden Buskarte bzw. einer Kurzstreckenkarte bei den Bussen der Klagenfurt Mobil.

Hilfspaket „Energiearmut“

Mit diesem Hilfspaket können Klagenfurterinnen und Klagenfurter unterstützt werden, die eine Überbrückungshilfe zur Bezahlung der Stromrechnung benötigen. Dieses Hilfspaket ist eine gemeinsame Aktion der Energie Klagenfurt GmbH, der Caritas und der Landeshauptstadt Klagenfurt. Bevor eine Unterstützung ausbezahlt wird, erfolgt eine professionelle Beratung durch einen Energieberater, um damit auch eine nachhaltige Hilfestellung zu gewährleisten. Das Hilfspaket ist mit 50.000 Euro dotiert, wovon der überwiegende Teil von der Energie Klagenfurt GmbH getragen wird.

Sozialfonds

Auch in diesem Jahr wird der Sozialfonds der Stadt verfügbar sein. Mit diesem Fonds kann die Stadt rasch finanzielle Unterstützungen ausbezahlen. Die Notwendigkeit dazu ist ungebrochen hoch. Der Fonds ist mit 100.000 Euro dotiert. Bei der Geburt eines Kindes erhalten einkommensschwache Klagenfurterinnen und Klagenfurter nach zweimaligem Besuch bei der Eltern-/Mütterberatungsstelle ein finanzielles Willkommenspaket in der Höhe von 70 Euro.

Sozialer Taxitarif für beeinträchtigte Personen

Viele Bürgerinnen und Bürger mit körperlicher Beeinträchtigung sind besonders auf die Nutzung von Taxis angewiesen. Dadurch entstehen beachtliche Mehrkosten. Mit diesem Hilfspaket werden die Mehrkosten abgefedert. Anspruchsberechtigte Personen erhalten einen Förderbetrag von bis zu 44 Euro pro Monat rückerstattet. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Unterstützungsmaßnahmen, die von der Stadt angeboten werden. Eine vollständige Übersicht und Informationen zur Antragsstellung gibt es auf der Homepage der Landeshauptstadt (www.klagenfurt.at) im Bereich „Finanzielle Hilfen“.