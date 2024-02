Auch heuer gibt’s das Aschenkreuz wieder „to go“

Diözesanbischof Josef Marketz feiert im Klagenfurter Dom um 19 Uhr die Aschermittwochsliturgie. Musikalisch gestaltet wird die heilige Messe – die auch via Livestream übertragen wird – von der Dommusik Klagenfurt.

Aktion „Ashes to go“

Zudem haben Interessierte auch heuer wieder am Nachmittag die Möglichkeit, den Aschensegen im Rahmen der Aktion „Ashes to go“ in der Klagenfurter Domkirche zu erhalten. Von 12 bis 16 Uhr werden unterschiedliche Segensspender das Aschenkreuz austeilen. Bischof Marketz erteilt den Aschensegen in der Domkirche von 12.30 bis 13 Uhr. Weitere Segensspender sind unter anderem Seelsorgeamtsdirektorin Elisabeth Schneider-Brandauer (von 12 bis 12.30 Uhr) und Dompfarrer Peter Allmaier (von 14 bis 14.30 Uhr sowie von 15 bis 15.30 Uhr).

Auch am Wochenmarkt in Waidmannsdorf

Auch am Wochenmarkt in Waidmannsdorf gibt es von 9 bis 11.30 Uhr die Möglichkeit, den Aschensegen zu erhalten. In der Klagenfurter Innenstadt wird ein Team rund um Stadtpfarrer Gerhard Simonitti von 10 bis 12.30 Uhr bei der Pestsäule am Alten Platz das Aschenkreuz austeilen. Ergänzend dazu können auch Säckchen mit gesegneter Asche mitgenommen oder im Büro der Dompfarre abgeholt werden.