Buntes Treiben: Hunderte Faschingsnarren ziehen durch die Innenstadt

Traditionell zieht am heutigen Faschingssamstag, dem 10. Februar 2024, wieder ein großer Festzug über den Hauptplatz zum Hauptbahnhof und zurück in die Nikolaigasse. Auch in diesem Jahr sind wieder hunderte kreative Umzugsteilnehmer mit dabei und präsentieren ihre Masken und Umzugswägen. Bejubelt werden sie dabei – trotz der Schlechtwetterprognose – von tausenden Zusehern.

©5 Minuten | Trotz des Schlechtwetters sind tausende Zuschauer gekommen … ©5 Minuten | … um den Villacher Faschingsumzug zu sehen. ©5 Minuten | Auch Einsatzkräfte sind vor Ort und sorgen für Ordnung.

Schönsten Masken werden prämiert

Angeführt wird der Faschingsumzug vom Prinzenpaar – ihrer Lieblichkeit Prinzessin Anna II. Mitteregger und Prinz Fidelius LXIX alias Pernstich Hannes Pernstich. Die schönsten Masken und Wagen werden übrigens von einer Jury in den unterschiedlichsten Kategorien bewertet und prämiert. Die Bekanntgabe erfolgt durch die Faschingsgilde um 16.30 Uhr am Villacher Rathausplatz.

