Gesten der Liebe: Mehrheit will am Valentinstag etwas schenken

Veröffentlicht am 10. Februar 2024, 15:09 / ©Pexels / Katerina Holmes

Trotz eines leichten Rückgangs der Kaufbereitschaft auf aktuell 58 Prozent plant die Mehrheit, am Valentinstag ihre Liebe mit Geschenke zu zeigen. Vor allem die Männer zeigen sich spendabel: 76 Prozent geben an, ihre Partnerin beschenken zu wollen. Demgegenüber planen 69 Prozent der Frauen, ihren Partner mit Aufmerksamkeiten zu überraschen. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person bleiben mit rund 55 Euro stabil. „Der Valentinstag ist nicht nur ein Tag der Liebe, sondern auch ein wichtiger Impuls für unsere heimischen Geschäfte. Trotz leichter Rückgänge bei der Kaufbereitschaft sehen wir eine positive Entwicklung bei den Gesamtausgaben“, erklärt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.

©Daniel Waschnig Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten

Das schenken die Kärntner am liebsten

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtausgaben der Kärntner für den Valentinstag dieses Jahr auf knapp unter 15 Millionen. Blumen und Pflanzen bleiben mit 54 Prozent der beliebteste Geschenkartikel, gefolgt von Gutscheinen für Restaurants, Kino-/Theaterbesuche oder gemeinsame Urlaube (24 Prozent). Auffallend sei ein Rückgang bei Süßigkeiten und Pralinen. Haberl unterstreicht.

Kärntner suchen online nach Geschenkideen

Die Inspirationsquelle für Geschenkideen verlagert sich dabei immer mehr ins Internet. „Die Kärntner suchen vermehrt online nach Ideen, gleichzeitig bleibt das persönliche Umfeld eine wichtige Inspirationsquelle. Unsere Handelsbetriebe sind beim Online-Shopping-Angebot sehr gut aufgestellt. Wer online einkauft, sollte Kärntens Betriebe unterstützen“, erklärt Haberl abschließend.