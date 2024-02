Kuriose Beute bei Einbrüchen in Liebenfels

Veröffentlicht am 10. Februar 2024, 16:05 / ©Sinan Muslu-stock.adobe.com

In der Nacht auf den 10. Feber 2024 brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinshaus und ein Bürogebäude in der Gemeinde Liebenfels ein. „Mit einem Flachwerkzeug brachen sie die Eingangstür bzw. ein ebenerdiges Fenster auf“, teilen die Polizeibeamten mit. Aus beiden Gebäuden wurde insgesamt mehrerer hunderte Euro Bargeld aus Handkassen gestohlen. Aber nicht nur das: „Aus dem Bürogebäude nahmen sie auch noch neue Arbeitskleidung mit“, wundern sich die Polizisten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.