Post-Gewerkschaftstreffen in Klagenfurt: „Sind in schwierigen Phasen“

Die Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) verhandelt die Kollektivverträge für die Bediensteten der Austro-Control sowie der Konzerne Post und Telekom und ist im Rahmen des Verhandlungsausschusses der öffentlichen Gewerkschaften auch für alle beamteten Mitglieder tätig. Zu ihrem 20. Landesgruppentag traf sich die Gewerkschaft am heutigen Samstag in Klagenfurt.

Landeshauptmann bei Landesgruppentag zu Gast

Bei seiner Begrüßungsansprache im ÖGB bedankte sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) herzlich dabei sein zu dürfen und betonte die Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung in einer sich im Umbruch befindlichen Zeit. In Österreich hätten sich – durch jahrzehntelange Bemühungen – Errungenschaften der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etabliert, die es ermöglichten, dass 98 Prozent aller Lohnsituationen kollektivvertraglich geregelt werden können. ÖGB-Kärnten Vorsitzender René Willegger betonte: „Die starken Veränderungen im gesellschaftlichen Leben muss auch ein Unternehmen wie die Post mitmachen. Ich bin froh, dass die Gewerkschaft immer an der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht.“

Bundesvorsitzender: „Sind unmittelbar für Kollegen da“

GPF-Bundesvorsitzender Richard Köhler sagte, es ihm eine Freude und Ehre, zu den Delegierten anlässlich des 20. Landesgruppentages in Kärnten sprechen zu dürfen. „Wir sind eine kleine, aber feine Fachgewerkschaft und wir sind unmittelbar für Kolleginnen und Kollegen da. […] Herausforderungen sind mannigfaltig und groß, wir sind in schwierigen Phasen. Aber eines ist wichtig: Wenn wir als Gewerkschaft geschlossen auftreten, sind wir stark. Wir konnten in jedem Bereich sehr gute Ergebnisse, etwa bei den Gehaltsverhandlungen erzielen“, so Köhler abschließend.