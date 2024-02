Bis 2028: „Frühe Hilfen“ sollen Familien weiterhin entlasten 

„Frühe Hilfen sollen im Alltag unterstützen, Familien entlasten und die Erziehungskompetenz fördern“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Häufig seien es medizinische Einrichtungen, Ärzte, Hebammen, soziale Vereine, Kindertagesstätten oder Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, welche den Unterstützungsbedarf bei Familien erkennen. „Die Betroffenen werden dann kontaktiert und man unterbreitet ihnen das kostenlose, freiwillige und auf Wunsch auch anonyme Angebot“, so der Landeshauptmann. Immer häufiger wenden sich die Hilfesuchenden auch von sich aus bei den bestehenden Netzwerken. Der Kontakt zu den (werdenden) Müttern und Vätern kann in der Folge bei den Betroffenen zu Hause, in den Räumlichkeiten der Frühen Hilfen sowie in Kliniken und Institutionen stattfinden.

©LPD Kärnten/Jannach Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

5,4 Millionen Euro für Kärnten

Eine Vereinbarung zwischen Bund, Länder und Sozialversicherungen, soll das kostenlose Angebot für Familien bis 2028 sichern. Diese will der Landeshauptmann in der nächsten Regierungssitzung zur Beschlussfassung vorlegen. Die vorliegende Vereinbarung sieht unter anderem ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Angebot der Frühen Hilfen sowie die Einrichtung nationaler, aber auch regionaler Koordinationsgruppen vor. Die Finanzierung soll zu je einem Drittel über Bund, Länder und Kranken- sowie Pensionsversicherungsträger erfolgen. Für die Jahre 2024 bis 2028 stehen jährlich maximal 21 Millionen Euro zur Verfügung. Auf Kärnten entfallen rund 5,4 Millionen Euro.

2023 zu 259 Familien Kontakt aufgenommen

Seit Beginn des Projektes konnten in Kärnten bereits 1.500 Familien kontaktiert werden. „Davon wurden mehr als 1.000 Familien in längerfristige Begleitung übernommen und rund 270 Familien bekamen eine kurzfristige Unterstützung“, weiß Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Angesiedelt sind die „Frühen Hilfen“ in der Gesundheitsabteilung des Landes, umgesetzt werden sie vom AVS Kärnten in allen Bezirken. Die Bilanz des Vorjahres zeigt, wie sehr das Angebot in Anspruch genommen wird: „2023 wurde zu 259 Familien Kontakt aufgenommen, mehr als die Hälfte davon meldete sich selbst bei den Frühen Hilfen und die anderen Familien bzw. Erziehenden wurden durch Fachpersonal und unterschiedliche Institutionen zugewiesen. Ein geringer Teil wurde zudem über Freunde, Bekannte oder Verwandte vermittelt. 31 Prozent der Familienbegleitungen begannen bereits in der Schwangerschaft“, berichtet Prettner.

Die häufigsten Beweggründe waren: Hinweise auf Belastungen der Familie (medizinisch oder sozial) und Anzeichen von Überforderung/Ängsten bei Eltern (jeweils 27 Prozent)

Unterstützung bei administrativen, organisatorischen und rechtlichen Dingen (12 Prozent)

Hinweise auf Unsicherheit oder Probleme im Umgang mit dem Kind sowie kein soziales Netz oder sonstige Betreuung/Unterstützung vorhanden (jeweils 11 Prozent)

In jedem Kärntner Bezirk eine Anlaufstelle

Die Dauer einer Familienbegleitung sei sehr unterschiedlich: „Im Vorjahr dauerten die 138 in Anspruch genommenen Begleitungen durchschnittlich 15 Monate“, so Prettner. In Kärnten stehen in jedem Bezirk eine Anlaufstelle und drei Netzwerke zur Verfügung. Insgesamt sind 9,5 Vollzeitkräfte mit unterschiedlicher Fachkompetenz im Einsatz.