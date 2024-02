Gehörschaden möglich: Produkt-Rückruf bei TEDi eingeleitet

Aus Sicherheitsgründen ruft TEDi aktuell eine die Flöte mit der Artikelnummer 9576100125 zurück. Laut dem Unternehmen hätten Produkttests gezeigt, dass bei einer zu starken Nutzung der Flöte das Gehör geschädigt werden könnte.

Kaufpreis wird erstattet

Das Produkt wurde zwischen dem 14. Dezember 2023 und dem 31. Jänner 2024 in den TEDi-Fililalen verkauft. Konsumenten können die Flöte gegen Erstattung des Verkaufspreises von 2,55 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umtauschen. „Bei Fragen könnt ihr euch per Mail an [email protected] wenden“, heißt es abschließend.