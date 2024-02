Klagenfurter Feuerwehrjugend feuerte Rotjacken an

Veröffentlicht am 10. Februar 2024, 21:20 / ©FF Klagenfurt

12:0 siegten die Rotjacken am 23. Jänner 2024 gegen Asiago Hockey – wir haben berichtet. Live mit dabei waren 80 Jugendliche der Klagenfurter Feuerwehrjugend. Sie durften dem spannenden Match in der Heidi Horten Arena gemeinsam mit ihren Betreuern beiwohnen. „Ein großer Dank geht an den EC KAC der es ermöglichte“, freut man sich seitens der Freiwilligen Feuerwehr.