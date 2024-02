Bedeckter Himmel und Regen: Auch am Sonntag wird es trüb

In Kärnten regnet es am Sonntag verbreitet – „regional auch kräftig“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Auch die Schneefallgrenze sinkt leicht ab und kommt bei 1.200 Metern Seehöhe zu liegen. In manchen Tälern Oberkärntens könnte es vorübergehend sogar etwas weiter herunterschneien.