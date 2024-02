Schock für Kärntner: Einbrecher erbeuteten so einiges

Schmuck & Co

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 06:18

Bisher unbekannte Täter brachen am 10. Februar zwischen 14.30 Uhr und 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stadtgemeindegebiet von St. Veit/Glan ein. Durch Aufbrechen der Terrassentür drangen sie in das Haus und durchsuchten dieses.

Viel mitgenommen

Sie stahlen diverse Schmuckstücke, Uhren und Bargeld. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.