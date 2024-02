Schockierend: Schimmelbefall in fast jedem fünften Haushalt mit Kindern

Draußen ist es kalt, die Fenster bleiben zu und damit die Feuchtigkeit im Haus – im Winter kann der Schimmel in vielen Wohnungen sprießen. Die aktuelle Studie „Wohnen und Leben“ von immowelt.at zeigt: Jeder 10. Haushalt in Österreich ist aktuell von Schimmel betroffen. Besonders alarmierend: Bei den Haushalten mit Kindern liegt die Schimmel-Quote mit 18 Prozent sogar noch höher. Und das, obwohl Schimmel an den Wänden gerade für Kinder besonders ungesund ist. Zum Vergleich: Von den Haushalten ohne Kinder und den Single-Haushalten haben aktuell nur jeweils 7 Prozent mit den Sporen zu kämpfen. Insgesamt könnte die Dunkelziffer jedoch deutlich darüber liegen. Denn die wenigsten leuchten regelmäßig in dunkle Ecken oder rücken Schränke nach vorne, um die Wand dahinter zu prüfen. Auch befallene Dusch-Fugen werden häufig gar nicht als schimmelig wahrgenommen.

Schimmelpilze: Hier wachsen sie am liebsten

Am liebsten nistet sich der Schimmel im Bad ein (39 Prozent). Beim Duschen oder Baden entsteht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wird hinterher nicht ordentlich gelüftet, bietet das dampfige Klima Schimmelpilzen den perfekten Nährboden. Dicht dahinter folgt das Schlafzimmer. 35 Prozent der betroffenen Haushalte haben ihren Schimmel dort entdeckt. Viele Menschen schlafen gerne kühl und verzichten möglicherweise deshalb aufs Heizen, wodurch die Wände auf Dauer auskühlen und anfällig für Feuchtigkeit und damit Schimmel werden. Jeder 4. Österreicher spielt die potenzielle Gesundheitsgefahr, die von Schimmel ausgeht, herunter. Viele von ihnen halten Schimmel nur bei maximal starkem Befall für gesundheitsschädlich (21 Prozent), 3 Prozent sogar für völlig ungefährlich. Dieses Ergebnis ist bedenklich, denn viele wissenschaftliche Studien belegen das Gegenteil. Schimmel kann Allergien auslösen, Augen, Haut und Lunge reizen und sogar zu Asthma führen.

©Screenshot Immowelt

So bekämpfen Österreicher ihren Schimmel

Schimmel gefährdet nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Bausubstanz. Deshalb raten Experten dazu, Schimmel immer so gut und schnell wie möglich zu entfernen. Einen Profi leisten sich dafür aber nur wenige der aktuell befallenen Haushalte (16 Prozent). Der überwiegende Teil beseitigt den Schimmel lieber selbst (53 Prozent) und will künftig mehr auf sorgsames Lüften und Heizen achten (69 Prozent). Auch wer aktuell nicht betroffen ist, sollte die Sporen-Gefahr ernst nehmen und auf richtiges Lüften und Heizen achten. Denn laut der immowelt-Studie tritt Schimmel früher oder später in 3 von 10 Wohnungen auf (29 Prozent). Dass sorgsames Lüften und Heizen – trotz der gestiegenen Energiekosten – immer noch die beste Vorbeugung bleibt, bestätigt folgendes Umfrage-Ergebnis: 88 Prozent der befragten Haushalte, bei denen es noch nie geschimmelt hat, lüften und heizen regelmäßig.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick: Hatten Sie in Ihrer derzeitigen Wohnung schon einmal einen Schimmelbefall? Ja, aktuell: 10 Prozent

Ja, aber jetzt nicht: 19 Prozent

Nein, noch nie: 71Prozent Haushalte, die aktuell von Schimmel befallen sind: Haushalte mit Kindern: 18 Prozent

Single-Haushalte: 7 Prozent

Haushalte ohne Kinder: 7 Prozent In welchen Räumen haben Sie Schimmelbefall? (Mehrfachantworten sind möglich) Bad: 39 Prozent

Schlafzimmer: 35 Prozent

Keller: 22 Prozent

Küche: 22 Prozent

Sonstige Räume: 22 Prozent

Wohnzimmer: 16 Prozent

Kinderzimmer: 14 Prozent

Arbeitszimmer: 6 Prozent Schimmelbefall in der Wohnung gilt im Allgemeinen als gesundheitsschädlich. Wie denken Sie darüber, welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie am ehesten zu? Das wird völlig übertrieben. (Schimmel hat keinen Einfluss auf die Gesundheit): 3 Prozent

Schimmel wird maximal bei starkem Befall und in Räumen, in denen man sich ständig aufhält, zu einem Problem. (Schimmel hat einen schwachen Einfluss auf die Gesundheit): 21 Prozent

Ich halte Schimmel für sehr gesundheitsschädlich. Bereits ein schwacher Befall hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit. (Schimmel hat einen starken Einfluss auf die Gesundheit): 76 Prozent Was tun Sie gegen Schimmel in der Wohnung? (Mehrfachantworten sind möglich) sorgsamer lüften und heizen: 69 Prozent

den Schimmel selber beseitigen: 53 Prozent

prophylaktische Maßnahmen (z. B. Anti-Schimmel-Wandfarbe, Spray, Putzmittel, etc.): 37 Prozent

keine großen Möbel an die Außenwände stellen bzw. Abstand zur Wand lassen: 22 Prozent

einen Profi mit der Beseitigung beauftragen/beauftragen lassen: 16 Prozent

möglichst bald ausziehen: 10 Prozent

nichts: 4 Prozent