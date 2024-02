Austria zwingt Hartberg beim Heimspiel in die Knie

Mit einem 3:1 gewann der FK Austria Wien gegen den TSV Hartberg. Es war ein holpriger Start für die Wiener beim Heimspiel, trotz frühem Gegentor konnten sie sich den Sieg sichern. Die Steirer legten bereits in den ersten fünf Minuten vor und schossen ihren ersten und einzigen Punkt. In der zweiten Hälfte holten die „Veilchen“ auf, ein Doppelschlag brachte sie schließlich eindeutig in Führung. Für die Wiener ist dieser Sieg ein wichtiger Schritt in Richtung Top 6.

Hartberg bleibt an vierter Stelle

Für den TSV Hartberg war es eine bittere Niederlage und ein Rückschlag im Hinblick auf die Meistergruppe. Sie bleiben dennoch an vierter Stelle der Bundesliga-Tabelle. Spitzenführer ist FC RedBulll Salzburg, gefolgt vom SK Sturm Graz. An dritter Stelle befindet sich der LASK.