Bermudadreieck und Co.: Hier sind am Dienstag die Narren los

Der Grazer Faschingsumzug lockt am kommenden Dienstag Feierlustige in die Herrengasse. Um 12.15 Uhr erfolgt der Startschuss, bis 15 Uhr wird die Herrengasse für dieses Spektakel reserviert. Eine Jury kürt zudem die lustigsten Kostüme, welche mit Preisen honoriert werden. Wie immer sollen auch wieder gratis Krapfen verteilt werden – es lohnt sich also, sich einen Platz weiter vorne zu sichern. Wo es in der Steiermark die besten Krapfen zu kaufen gibt, kannst du übrigens hier nachlesen. Für die Kleinen wird es zusätzlich einen eigenen Kinderfasching im Joanneumsviertel geben.

Bermudadreieck

Auch heuer wird es wieder Party im Bermudadreieck. Konkret gemeint ist damit der Bereich um den Mehl, Färber- und Glockenspielplatz. Auch die Lokale dort machen mit und bieten besondere Specials an. Ab 13.30 Uhr geht es los. DJs werden ab 16 Uhr auflegen. Die Vorverkaufskarten sind bereits ausverkauft, jedoch „gibt es am Tag der Veranstaltung noch ausreichend Tickets an der Abendkassa“, heißt es von den Veranstaltern. Diese kosten 6 Euro. Nähere Infos gibt es hier.

Einkaufszentren

In einigen Grazer Einkaufszentren gibt es spezielles Programm für den Faschingsdienstag. Auch gratis Krapfen werden verteilt, im CITYPARK sind es 1.000 Stück des beliebten Faschings-Gebäcks, die es dort gratis zu ergattern gibt. Auch Programm für die Kleinen soll es dort geben: Eine Schminkstation und eine Party in der Spieleburg. Um 14 Uhr geht es los.

Infos zu den Öffis

Aufgrund des Faschingsumzugs und der Sperre des Hauptplatzes sowie der Herrengasse richtet die Holding Graz am 13. Februar Ersatzverkehr für mehrere Linien ein. Einen Überblick findest du hier.

Impressionen aus dem Vorjahr