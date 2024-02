„Frau Maier“ und ihre Freunde suchen nach einem liebevollen Zuhause

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 09:10 / ©Tierheim Villach

So süß sind sie, die Tiere, die du schon bald in deinem eigenen Haus begrüßen könntest. Drei Hunde, zwei Katzen sind es, die nach einem liebevollen neuen Heim suchen.

Süßes Geschwister Paar sucht dich

Lola ist weiblich und Joey ist männlich. Beide sind kastriert. Sie wurden am 27. Juli 2016 geboren. Die zwei entzückenden Australian Shepherds, sind nicht nur Geschwister, sondern auch die besten Freunde. Diese beiden charmanten Fellknäuel sind ein unschlagbares Team, das gemeinsam durchs Leben geht. Daher werden sie auch ausschließlich im Doppelpack vermittelt, denn die Bindung zwischen ihnen ist unersetzlich. Lola und Joey sind begeisterte Spaziergänger und lieben es, die Welt zu erkunden. Eine Besonderheit: Auch als Einzelperson kann man mit Leichtigkeit beide Hunde an der Leine führen, da sie vorbildlich gehorchen. Ihre Freude am Gassi gehen teilen sie gerne mit jedem, der ihre Gesellschaft schätzt. Die beiden Geschwister sind nicht nur untereinander ein Herz und eine Seele, sondern verstehen sich auch prächtig mit anderen Hunden. Menschen gegenüber zeigen sie sich besonders anhänglich und verschmust. Ein Kuschelabend auf dem Sofa ist für die Fellnasen das Paradies.

©Tierheim Villach Lola und Joey sind beste Freunde

Schäferhund Don ist verspielt und liebt Bälle

Don ist ein Schäferhund und er ist männlich. Seine Farbe ist grau-schwarz. Er wurde am 31. August 2016 geboren. Der verspielter Rüde sucht noch ein liebevolles Zuhause. Don genießt es, wenn man mit ihm spielt und Bälle wirft. Lange Spaziergänge gehören zu seinen Lieblingsaktivitäten. Ein zukünftiges Zuhause für die Fellnase wäre idealerweise bei jemandem mit Erfahrung im Umgang mit großen Hunden und der Kraft, Don zu halten, da er manchmal noch zieht.

©Tierheim Villach Don liebt lange Spaziergänge

Aria die sanfte Prinzessin

Die Katze heißt Aria und hat ein braun getigertes und weißes Fell. Sie ist weiblich und kastriert. Ihr Geburtsdatum ist der 06. Oktober 2018. Aria wartet sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Mit ihrer Vorliebe für ausgedehnte Kuschelstunden ist sie die perfekte Begleiterin für ruhige Abende. Sie ist eine sanfte Prinzessin, die sich als Einzelkatze mit Freigang am besten entfaltet. Sie fühlt sich in einem Zuhause ohne weitere Tiere oder Kleinkinder am wohlsten.

©Tierheim Villach Aria liebt es zu kuscheln

Gesellige Katzendame sucht neues Zuhause

Frau Maier ist eine kastrierte weibliche Katze. Ihr Fell ist grau getigert. Sie wurde im Jahr 2013 geboren. Die Fellnase wartet im Tierheim darauf, endlich ein liebevolles Zuhause zu finden. Diese charmante Samtpfote liebt es, ihre Zeit im Garten zu verbringen, wo sie sich von der Sonne streicheln und den Wind durch ihr Fell wehen lässt. Obwohl sie gut mit Artgenossen auskommt, ist dies keine zwingende Voraussetzung für ihr neues Zuhause. Frau Maier schätzt Ruhe und Gelassenheit, weshalb ein Zuhause ohne Kleinkinder ideal wäre.

©Tierheim Villach Frau Maier liebt es im Garten zu sein

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.