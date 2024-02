Montanuni Leoben: Werden die Burschenschaften jetzt doch nicht verbannt?

Die akademischen Verbindungen der Montanuniversität Leoben stehen seit unzähligen Jahren für das Studentenleben der Uni. Nun soll für die zwölf Burschenschaften alles aus und vorbei sein, hieß es Anfang Februar. Der Verband Sozialistischer Student_innen Leoben (VSStÖ Leoben) begrüßte das Vorgehen von Rektor Peter Moser, eine Trennung zwischen der Universität und den Korporationen voranzutreiben. Die Gründe dafür kannst du hier nachlesen.

Jetzt doch nicht?

Der Entschluss sorgte in der Politik für geteilte Meinung: Die Grünen befürworteten dieses Vorgehen, während es von der FPÖ Kritik hagelte. Die Blauen kündigten daraufhin einen Antrag beim Bildungsminister Martin Polaschek an. Nun soll man sich geeinigt und zu einem Kompromiss gelangt sein: Wie die „Kleine Zeitung berichtet“, sollen Couleurstudenten auch in Zukunft an akademischen Festveranstaltungen teilnehmen dürfen, jedoch werden diese nicht mehr den prominenten Platz hinter den Professoren und der Führungsspitze einnehmen.