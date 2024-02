In Tiroler Skigebiet: Gleich drei Unfälle innerhalb von 10 Minuten

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 10:00 / ©5 Minuten

Gestern stürzten drei Schi- beziehungsweise Snowboardfahrer, ein 34-jähriger und ein 32-jähriger Österreicher, sowie ein 49-jähriger deutscher Staatsbürger, unabhängig voneinander. Die Unfälle ereigneten sich im Schigebiet Söll-Hochsöll im Zuge des Nachtskilaufes, im Zielbereich der Talstation auf der Piste Söll.

Zeugen setzten Rettungskette in Gang

Die Fahrer rutschten über die Piste, unter einem Begrenzungszaun durch und stürzten dort über eine etwa einen Meter hohe Böschung auf den darunter liegenden asphaltierten Parkplatz. Alle Verunfallten trugen Schihelme. Die Unfälle wurden von anderen Personen wahrgenommen, welche sofort die Rettungskette in Gang setzten und die Bergbahn Söll zwecks weiterer Absicherungsmaßnahmen verständigten. Weiters unterstützten mehrere Wintersportler die Rettungskräfte bei der Erstversorgung der drei verunfallten Personen.

Verletzte wurden versorgt

Der 34-jährige Österreicher und der 49-jährige deutsche Staatsbürger wurden nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Kufstein gebracht. Der 32-jährige Österreicher lehnte, eine Verbringung in das BKH Kufstein zur weiteren medizinischen Versorgung ab. Von der Bergbahn Söll wurde im Sturzbereich ein zweiter Begrenzungszaun aufgestellt. Nach Abschluss der Erhebungen wird entsprechender Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet werden.