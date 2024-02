Wird es in nächster Zeit schneien?

Der Jänner war meist ungewöhnlich warm und es hat kaum Schnee gegeben. Auch jetzt, Mitte Februar, schaut es nicht so aus, als ob Frau Holle uns in Kärnten bald einen Besuch abstattet. Kleine Ausnahme ist der heutige Sonntag.

Schnee, wenn in höheren Lagen

„Für Schnee in Kärnten sieht es derzeit nicht gut aus. Heute kann es etwas schneien, aber auch nur in Höhenlagen ab mindestens 1.200 Meter“, erklärt ein Meteorologe von GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Das heißt, beispielsweise am Nassfeld, kann es 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee geben. Sonst regnet es heute eher in ganz Kärnten.

Wetter zu Wochenbeginn

„Das Wetter bessert sich zu Wochenbeginn, es wird wieder sonniger und es gibt kaum Schauer“, sagt der Wetterexperte. Es gibt auch gute Neuigkeiten für den Faschingsdienstag, hier soll es bis zu 11 Grad warm werden und die Sonne scheinen. Mittwoch bleibt es sonnig in Kärnten, auch auf den Bergen soll es wieder Plusgrade geben.

