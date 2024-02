Kanadier Ethan Cap ist als Defender im „Adlerhorst“ gelandet

Ethan Cap, kanadischer Defender mit Gardemaßen, signierte im „Adlerhorst“! 188 Zentimeter groß, 94 Kilogramm schwer, 23 Jahre jung – die „Adler“ holen sich als Ersatz für den verletzten Defender Arturs Kulda einen Verteidiger mit Gardemaßen ins Team.

Ethan Cap ist Kanadier, stammt aus Vancouver und hat zuletzt bei den Greenville Swamp Rabbits in der East Coast Hockey League (ECHL) verteidigt. Da hat der defensiv ausgerichtete und für seine körperbetonte Spielweise bekannte Kanadier in 174 Spielen insgesamt 43 Scorerpunkte erzielt und zudem auch 149 Strafminuten gesammelt. Der Villacher Neuzugang hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. Ethan Cap gilt trotz seiner Größe als sehr guter und beweglicher Eisläufer.

Freitag wird sein erstes Spiel für die Adler sein

„Wir erwarten uns von ihm zusätzliche Stabilität in der Defensive. Wir haben uns auch bei dieser Neuverpflichtung wieder bewusst für einen sehr jungen Spieler entschieden und glauben, dass er sehr viel Potential hat und in Europa so richtig durchstarten wird. Zudem ist er auch kein Kind von Traurigkeit – voller Körpereinsatz und eine harte Spielweise gehören zu seinen Markenzeichen“, betont EC iDM Wärmepumpen VSV-Geschäftsführer Martin Winkler. Der VSV-Neuzugang wird am kommenden Dienstag in Villach erwartet und soll am Freitag im Heimspiel gegen Bozen das erste Mal das VSV-Trikot tragen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2024 um 11:22 Uhr aktualisiert