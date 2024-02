Steuerausgleich: Wenn du diesen Fehler machst – droht eine Nachforderung

Der Familienbonus Plus ist ein steuerlicher Absetzbetrag. Er beträgt 2.000 Euro pro jedes Kind und Jahr (bis es 18 Jahre alt ist). Dadurch kann sich die zu zahlende Steuer um bis zu 2.000 Euro jedes Jahr verringern. Ab dem 18. Geburtstag des Kindes erhältst du einen reduzierten Familienbonus Plus, das sind 650 Euro pro Jahr. Dies gilt jedoch nur, wenn du auch Familienbeihilfe für das Kind bekommen.

Familienbonus Plus bei Lohnsteuerausgleich beantragen

Der Familienbonus Plus kann jeden Monat in die Gehaltsabrechnung einfließen. Wer nicht bis zum Lohnsteuerausgleich im nächsten Jahr warten will, bekommt so ein höheres Netto-Gehalt. Trotzdem muss man den Familienbonus beim Lohnsteuerausgleich noch beantragen, auch wenn man ihn monatlich nutzt. Denn sonst kann es zu einer Nachforderung seitens des Finanzamts kommen. Das Bundesministerium für Finanzen fasst das so zusammen: „Wenn der Familienbonus Plus bereits in der Lohnverrechnung berücksichtigt wurde, müssen Sie nicht nur wegen des Familienbonus Plus eine Arbeitnehmerveranlagung durchführen. Sobald Sie allerdings eine Arbeitnehmerveranlagung abgeben, ist es notwendig, dass Sie den Familienbonus Plus in der Erklärung nochmals beantragen. Denn Sie haben im Rahmen der Steuererklärung erneut die Wahl, sich die Aufteilung des Familienbonus Plus zu überlegen, um den maximalen Nutzen für Ihre Familie zu erzielen. Daher ist es notwendig, dass Sie Ihre Daten in der Erklärung auch dann erfassen, wenn Sie den Familienbonus Plus bereits bei Ihrem Arbeitgeber beantragt haben und dieser berücksichtigt wurde.“