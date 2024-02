Toll: Das Saatgutfest findet wieder statt

Nächsten Samstag, 17. Februar, ist es wieder so weit, das Saatgutfest der Verantwortung Erde findet wieder in Villach statt. Von 11 bis 15 Uhr könnt ihr im Freiraum Myzel in der Lederergasse 18 vorbeikommen und Saatgut abzuholen.

„Aktiv zum Erhalts der Vielfalt beitragen“

„Saatgut von Kulturpflanzen bildet die Grundlage unserer Ernährung. Eines unserer Kernanliegen ist die regionale Unabhängigkeit, weshalb wir uns darum bemühen, auf die Bedeutung der Saatgutsouveränität aufmerksam zu machen. Durch das Schenken und Tauschen von sortenreinem Saatgut können wir aktiv zum Erhalts der Vielfalt beitragen“, heißt es in der Aussendung der Verantwortung Erde.

Weitere Termine

„Alle sind herzlich willkommen, auch eigenes Saatgut mitzubringen und weiterzugeben. Wir freuen uns auf einen schönen Tag und anregenden Austausch!“ Die weiteren Saatgutfeste dieser Saison finden am Freitag, dem 15. März 2024, von 11 bis 15 Uhr am Villacher Rathausplatz, sowie am Freitag, dem 12. April 2024, von 11 bis 15 Uhr am Villacher Nikolaiplatz statt. Das beliebte Jungpflanzenfest, welches dazu einlädt, Überschüsse aus der eigenen Vorzucht zu teilen, findet am Samstag, dem 25. Mai 2024, von 11 bis 15 Uhr im Freiraum E.r.d.e., in der Willroiderstraße 9 statt.