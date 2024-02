Nach Vandalenakt am Spielplatz: Helfende Hände packen gemeinsam an

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 11:38 / ©Google Streetview

Am Samstagmorgen zeichnete sich an einem Spielplatz in Graz-Umgebung ein tristes Bild: Glasscherben lagen über die ganzen Sportplätze verteilt. Zudem wurden Flächen mit weißer Farbe verunreinigt.

Plötzlich waren viele Helfer zur Stelle

Der Vorfall brachte aber auch etwas Positives mit sich, wie der Bürgermeister der Gemeinde Hart bei Graz Jakob Frey auf seinem Facebook-Profil berichtet: Um 9.45 Uhr bekam er einen Anruf von einem Bürger, der ihm vom Zustand des Spielplatzes berichtete. Zu zweit begannen sie anschließend, den Platz zu reinigen. „Sukzessive kommen mehr Helfer, bis ungefähr 15 Personen mithelfen. Um 11:30 Uhr war der ganze Spielplatz nicht nur von Scherben und Farbe, sondern gleich auch noch von allem anderen Müll befreit“, so erzählt der Bürgermeister von der gemeinsamen Aufräumaktion.

Gemeinde sagt Danke

„Wenn Bürgerinnen und Bürger zusammenhelfen um Gemeindeeinrichtungen wieder sauber zu machen, können wir uns nur bedanken“, so will die Gemeinde Hart bei Graz die freiwilligen Helfer wertschätzen.