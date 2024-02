Elton John, George Michael & mehr: Sänger verzauberten Publikum

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 12:00 / ©academy.voxon.at

Die Gesangstalente der Voxon Music Academy verzauberten beim mitreißenden Tribute-Konzert im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk das Publikum mit einer stimmungsvollen Hommage an Elton John, George Michael und Stevie Wonder. Vocalcoach Mateja Zwitter stellte mit den Sängerinnen und Sängern ein abwechslungsreiches Programm zusammen, bei dem auch Welthits wie Elton Johns „Rocket Man“, George Michaels „Careless Whisper“ und Stevie Wonders „Superstition“ nicht fehlen durften.

Profi-Band füllte den Raum mit mitreißenden Rhythmen

Die Profi-Band mit Bandleader und Chartstürmer Žan Hauptman (Piano), Goran Sarjaš (Bass) und Pavel Čebašek (Schlagzeug) füllte den Raum mit mitreißenden Rhythmen und einer unwiderstehlichen Energie. „Es ist wunderbar zu sehen, wie große Fortschritte unsere Gesangstalente von Konzert zu Konzert machen“, zeigte sich auch Academy-Leiter Danilo Katz, der außerdem für den guten Ton sorgte, begeistert von den Darbietungen der Musikerinnen und Musiker und dankte zugleich dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Unterstützung.