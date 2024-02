Wow: Faschingsumzug lockte sogar chinesisches Filmteam nach Villach

Der Villacher Fasching ist beliebt und einzigartig. Und anscheinend so bekannt, dass sogar ein chinesisches Filmteam anwesend war. Zwölf Chinesen waren live beim Faschingsumzug dabei, drehten einen Film für ihr Medienunternehmen und waren begeistert. Denn genau gestern, 10. Februar, feierten sie zudem Neujahr.

Film könnte in China viral gehen

Der Filmtitel, zugegeben von Google Translate übersetzt, lautet: „Österreichischer Karneval trifft auf chinesisches Frühlingsfest, die Kleinstadt Villach lädt zum „Kommen“ ein“. Silvia Wirnsberger, Director of Business & MICE bei Region Villach – Faaker See – Ossiacher See, hatte die zwölf Chinesen, die unter anderem für die chinesische Nachrichtenagentur (zu vergleichen mit der APA) tätig sind, nach Kärnten eingeladen. „Sie waren total begeistert vom Villacher Fasching und den Kärntnern“, erzählt Wirnsberger. Deswegen drehten sie auch gleich mehrere Filme für Xinhua News. Diese könnten nun sogar in China viral gehen. „新年快乐“, welches von den verkleideten Villachern im Video gesagt wird, bedeutet übrigens „Frohes neues Jahr“.

Chinese heißt Lei

„Es war so lustig, denn einer der Chinesen heißt Lei und beim Villacher Fasching wird ja bekanntlich immer „Lei Lei“ gerufen. Ich habe zu ihm gesagt, schau alle rufen dich. Noch ein lustiger Fakt, Lei bedeutet auf Chinesisch ‚Komm her'“, sagt Silvia lachend. Die Kärnten-Besucher waren übrigens so begeistert von unserem Bundesland, dass sie unbedingt auch zum Harley Treffen kommen wollen. Da bleibt uns nur mehr zu sagen: „Lei und 新年快乐“