Promi undercover: Melissa Naschenweng rockte plötzlich Faschingsbühne

Auch in der Ortschaft Würmlach in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen wurde am Faschingssamstag, dem 10. Februar 2024, ordentlich gefeiert. Für Stimmung sorgte eine Musikgruppe aus dem Lesachtal: Die Wolayerseer. Was jedoch kaum jemand weiß, Band-Leader Andreas hat eine sehr prominente Tochter und auch sie war „Undercover“ bei dem Auftritt mit dabei.

Melissa Naschenweng war plötzlich auf der Bühne

Verkleidet als Cruella de Vil tummelte sich Melissa Naschenweng zunächst unter den Gästen, war dann aber für eine ordentliche Überraschung gut! „Darf ich Kompliment singen?“, fragte sie die Band und diese konnte ihr den Wunsch natürlich nicht abschlagen und holte das Schlagersternchen kurzerhand auf die Bühne. Dort performte sie gemeinsam mit ihrem Vater. „Gar nicht so einfach zu singen, wenn so viele Emotionen hochkommen und sich ein Papa zu Tränen freut“, erklärt sie ihren Fans im Anschluss in den sozialen Medien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2024 um 13:20 Uhr aktualisiert