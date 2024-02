Kommt bald wieder Schnee in die Steiermark?

Der Jänner war meist ungewöhnlich warm und es hat kaum Schnee gegeben. Auch jetzt, Mitte Februar, schaut es nicht so aus, als ob Frau Holle uns in der Steiermark bald einen Besuch abstattet. Eine kleine Ausnahme ist der heutige Sonntag.

Schnee, wenn in höheren Lagen

„Für Schnee sieht es derzeit nicht gut aus. Heute kann es etwas schneien, aber auch nur in Höhenlagen ab mindestens 1.200 Meter“, erklärt ein Meteorologe von GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. In tieferen Lagen regnet es heute zum großen Teil, so auch in der steirischen Landeshauptstadt Graz, wo es bereits seit den frühen Morgenstunden vom Himmel tropft.

Wetter zu Wochenbeginn

„Das Wetter bessert sich zu Wochenbeginn, es wird wieder sonniger und es gibt kaum Schauer“, sagt der Wetterexperte. Im Norden jedoch kommt es in der Nacht auf den Faschingsdienstag, den 13. Februar zu einer schwachen Störung im Bezirk Liezen. Auch ein Besuch von Frau Holle ist dann möglich.