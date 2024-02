17-Jährige brach bei Umzug zusammen, Betrunkener behinderte Beamte bei Hilfe

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 14:07 / ©LPD Kärnten

Die Polizisten leisteten sofort erste Hilfe und verständigten die Rettung und brachten die die 17-Jährige in eine stabile Seitenlage. Die Jugendliche war in Begleitung von weiteren vier Personen, wobei sich unter diesen Personen ein 24-Jähriger befand, welcher versuchte die Polizisten von der am Boden liegenden Jugendlichen zu verdrängen und gleichzeitig anfing die Exekutivbeamten zu beschimpfen.

Starke Alkoholisierung

Als er aufgefordert wurde sich auszuweisen wurde der 24-Jährige handgreiflich und fing an die Polizisten anzugreifen, wobei er einem Polizisten in das Gesicht und einer Polizistin gegen die Brust schlug. Der Mann wurde anschließend von den Beamten festgenommen und die Handfesseln angelegt. Ein Alkomattest mit dem Beschuldigten ergab eine starke Alkoholisierung. Die betrunkene Jugendliche wurde von der Rettung anschließend in die Kinderklinik-Graz gebracht.