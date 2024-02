Tiefkühl-Gemüse im Test: Diese Supermärkte haben die Nase vorne

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 14:19 / ©Mitja Kobal / Greenpeace

„Auch jetzt im Winter brauchen wir vitaminreiches Gemüse. Die erste Wahl sollte hier jedenfalls saisonales und regionales Bio-Gemüse sein. Aber auch bei Tiefkühl-Erbsen, Spinat und Co. gibt es inzwischen ein großes Bio-Angebot aus Österreich“, erklärt Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Melanie Ebner. Der Marktcheck zeige, dass die Eigenmarken gegenüber den Industriemarken bei Bio die Nase vorne haben. Platz eins beim Sortimentsvergleich belegt Interspar vor Spar, Billa Plus und Billa, die alle vier dank ihrer Bio-Eigenmarken mit „Sehr Gut“ abschneiden.

©Mitja Kobal / Greenpeace Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Melanie Ebner

Tiefkühl-Erbsen haben bessere Klimabilanz

Beim Vergleich der Umweltauswirkungen schneidet Tiefkühl-Gemüse gut ab: So seien beispielsweise tiefgekühlte Erbsen beim Einkauf besser fürs Klima als die Alternativen im Glas oder der Dose. Die Produktion von einem Kilogramm Tiefkühl-Erbsen brauche bis zur Supermarktkassa 1,2 Kilogramm CO₂, von Erbsen in Dose oder im Glas aber 1,7 Kilogramm CO₂ – also ganze 40 Prozent mehr. Entscheidend für die gesamte Klimabilanz von gefrorenem Gemüse sei aber vor allem das Verhalten der Käufer. Denn die Lagerdauer und Verarbeitung daheim hätten den größten Einfluss auf die Klimabilanz. Greenpeace empfiehlt beim Einkauf möglichst aufs Auto zu verzichten, den Gefrierschrank regelmäßig abzutauen und bei Neuanschaffung auf die Energieeffizienz des Gerätes achten.

Guter Bio- und Regionalanteil

Erbsen und Spinat aus dem Tiefkühlfach gibt es übrigens bei allen Supermärkten in Bio-Qualität. Beim bestplatzierten Interspar sei immerhin bei sieben der zehn abgefragte Gemüsesorten zumindest ein Bio-Produkt erhältlich. Tiefgekühlte Bio-Fisolen gebe es im Handel kaum, Bio-Soja-Bohnen gar nicht. Fast zwei Drittel der beim Marktcheck geprüften Sorten seien auch aus heimischer Landwirtschaft erhältlich. Auffällig sei, dass umweltschonender biologisch hergestelltes Gemüse ausschließlich von den Marken des Handels angeboten wird. „Auch Marken wie Iglo müssen ihrer Verantwortung der Umwelt gegenüber nachkommen und klimaschonende Bio-Produkte anbieten. Aber auch wir selber können mit unserem Handeln bei Einkauf, Lagerung und Verarbeitung die Umwelt schonen“, betont Ebner abschließend.