Von Altendorf nach Tschechien: Ballon flog über 500 Kilometer weit

„Today we found your balloon from the children’s carnival in the garden. He flew all the way to the Czech Republic, to the village Sobětuchy. Our family also has members of the volunteer fire department. I would like to ask when you had the carnival, how long did the balloon fly?“

Übersetzung:

„Heute haben wir euren Ballon vom Kinderfasching im Garten entdeckt. Er ist den ganzen Weg bis nach Tschechien geflogen, in den Ort Sobětuchy. Unsere Familie hat auch Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir würden euch gerne fragen, wann der Kinderfasching war. Wie lange ist der Ballon geflogen?“