Floorball: KAC holte sich 8:2-Sieg in Linz

Gleich im ersten Drittel konnte sich der KAC Floorball am Samstag beweisen! Bereits in der sechsten Minute traf Luca Wurmitzer zum 0:1, ehe Maximilian Mörtl fünf Minuten später die Führung verdoppelte. Vor der Pause konnte die Gästemannschaft dann sogar auf 0:3 erhöhen und ließ die SPG Linz/Rum damit weit hinter sich. Auch im zweiten Drittel gab man weiter Gas und wieder war es Wurmitzer, der zum 0:4 ansetzte. Im Anschluss erzielten jedoch die Gastgeber in zwei Powerplays zwei Tore und nachdem der KAC Floorball zur Spielmitte ein weiteres Unterzahlspiel überstehen konnte, ging es mit diesem Spielstand in die zweite Drittelpause.

Schlag auf Schlag im letzten Spielabschnitt

Im letzten Abschnitt konnte Mörtl dann das 2:5 erzielen. Mit einem Dreifachschlag binnen zwei Minuten zogen die Rotjacken schließlich mit 2:8 davon. Damit war das Spiel entschieden. Die Möglichkeit, die Siegesserie weiter auszubauen, hat der KAC Floorball bereits am 24. Februar 2024, wenn es mit dem Heimspiel gegen FBK Insport Skofja Loka weitergeht.